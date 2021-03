Plus de la moitié des investisseurs pensent que les prix de l'immobilier ne baisseront pas

Le baromètre ING des Investisseurs a légèrement reculé en février, mais est resté supérieur à son niveau neutre de 100 points, apprend-t-on mardi. "Les anticipations continuent de s'améliorer, mais les investisseurs réguliers se montrent un peu plus prudents dans leurs prévisions boursières", relève ING. L'immobilier reste la valeur sûre de nombre d'entre eux et les femmes en particulier se montrent enthousiastes. Plus de la moitié des personnes interrogées estiment que les prix immobiliers ne diminueront jamais.