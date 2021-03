Les efforts de la SNCB pour sauver les commerces dans les gares

Un an après le début du confinement et la situation paradoxale de la SNCB qui a continué à faire rouler ses trains malgré un effondrement de ses voyageurs : lors du premier confinement, leur nombre s’était réduit à moins de 5 % des 900.000 voyageurs quotidiens en semaine « normale », puis, plus régulièrement, à 10 %, et plus lors de la réouverture estivale (jusqu’à 50 %), à nouveau restreinte avec la deuxième vague. Sans oublier l’impact à plus long terme qu’aura le télétravail sur les abonnements domicile-travail. Avec un tel trafic de voyageurs (le total des voyageurs pour 2020 est mystérieusement tenu secret par la SNCB), on se doute que la fréquentation des gares n’a pas, non plus, été au mieux depuis un an. Jusqu’ici, non plus, il n’y a pas de chiffres officiels de la SNCB.