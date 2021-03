Goffin sorti par Nishikori: «Je dois être plus tueur»

Dès le tirage au sort, on savait que David Goffin (13e mondial et tête de série nº5 à Dubaï) n’avait pas eu la chance avec lui en voyant Kei Nishikori (41e) lui proposer un rendez-vous au 2e tour. Le Japonais a beau rechercher son meilleur niveau depuis près de deux ans (surtout à cause de blessures à répétition), il n’a pas subitement perdu toute notion d’un tennis qui l’a amené au 4e rang mondial, encore en 2016 !

Le duel entre les deux joueurs, spécialistes du contre, a bien eu lieu, et a surtout tenu ses promesses lors d’un deuxième set que le Liégeois a failli faire tourner à son avantage. Mais il a été dépassé par la vitesse du « Nitendo japonais » que les conditions de jeu particulièrement rapides à Dubaï ont bien aidé : victoire 6-3, 7-6 (3) en 1h53…

Dominic Thiem, tête de série nº1, a lui aussi été surpris par ces conditions, ce mardi soir, face au Sud-Africain Lloyd Harris (81e et coaché par Xavier Malisse) !