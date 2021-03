La thrombose correspond à la formation d’un caillot sanguin (thrombus) dans le réseau veineux. Elle peut être superficielle et toucher de petites veines dans le tissu sous-cutané (donnant lieu à des varices). Ou profonde et surgir dans des veines de plus gros calibre, à proximité des artères. C’est ce qu’on appelle une phlébite, avec le risque que ce caillot migre jusqu’à l’artère pulmonaire et l’obstrue, provoquant une embolie pulmonaire qui peut mettre en jeu le pronostic vital.