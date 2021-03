AstraZeneca: qu’en est-il des deux autres vaccins?

Des problèmes sanguins sont aussi apparus chez des personnes vaccinées avec Pfizer et Moderna.

S’il n’y a pas de lien de cause à effet entre le vaccin AstraZeneca et les problèmes de caillot sanguin et d’hémorragie constatés, ces événements devraient aussi apparaître dans des proportions similaires dans les populations ayant reçu les deux autres vaccins. Qu’en est-il exactement ? L’Agence européenne des médicaments (EMA) procède actuellement à cet exercice de comparaison.

« Les évaluations de l’Agence concernant les effets secondaires portent sur tous les vaccins, a déclaré Emer Cooke, la directrice générale de l’EMA. On regarde les taux d’incidence pour tous les vaccins en circulation et il semble que les chiffres soient similaires partout dans le monde mais cela doit encore être approfondi ».