AstraZeneca: quel était l’échantillon lors des essais cliniques?

Par A.-S. L.

Les rares cas de thrombose rapportés après injection du vaccin AstraZeneca n’avaient pas été détectés dans les essais cliniques de grande ampleur qui ont recruté des dizaines de milliers de volontaires. Ceux-ci ont par ailleurs enrôlé peu de personnes âgées, ce qui explique que plusieurs pays européens ont limité dans un premier temps l’administration du vaccin d’AstraZeneca aux moins de 55 ou de 65 ans.

Le groupe anglo-suédois associé à Oxford a sans doute opté pour la prudence avant de tester massivement son vaccin sur une population âgée dont l’immunité est plus faible. Mais des données provenant d’Ecosse et de Grande-Bretagne ont montré que le vaccin d’AstraZeneca était aussi efficace sur les plus âgés, ce qui a changé la donne. Tous les pays avaient en effet levé leurs restrictions à la suite de la publication de ces résultats.