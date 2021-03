La polémique autour de la sécurité du vaccin AstraZeneca entre en collision avec une autre concernant les livraisons de doses. La firme n’a toujours pas réussi à régler les problèmes de production auquel elle fait face et a annoncé ce week-end aux Européens qu’elle ne serait pas en mesure de leur livrer les 180 millions de doses promises au second trimestre. Elle parle de seulement 70 millions… Refrain connu puisqu’elle n’a pas non plus tenu ses engagements pour le premier trimestre.