Le dossier social Ryanair en Belgique entièrement «judiciarisé»

Exit l’inspection sociale, l’auditorat du travail de Charleroi reprend l’ensemble des dossiers. Puisque tout est judiciarisé, la CNE se plaint de ne plus avoir d’interlocuteur public pour faire pression sur Ryanair afin qu’elle respecte les règles.

Dans la longue saga sociale liée au respect des règles sociales, en Belgique, par la compagnie aérienne irlandaise Ryanair, un nouveau pas a été franchi ces derniers jours. Les différents éléments du dossier étaient, jusqu’ici, répartis entre l’auditorat du travail de Charleroi (plaintes liées au respect de l’assujettissement des travailleurs à la sécurité sociale, respect des barèmes, du règlement de travail, faux indépendants…) et l’inspection sociale (respect des règles et procédures). Depuis quelques jours, l’auditeur Charles-Éric Clesse, à la tête du parquet de l’auditorat du travail de l’arrondissement judiciaire du Hainaut, a décidé de reprendre sous sa direction tous les dossiers de litiges sociaux liés à Ryanair ainsi qu’une quarantaine de plaintes de travailleurs. Il explique cette décision par la volonté de centraliser les démarches et d’éviter, notamment, que certaines missions soient menées par l’administration.