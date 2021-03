Le Real Madrid n’a même pas tremblé en Ligue des champions

Cette fois, le Real Madrid va faire durer le plaisir en Ligue des champions. Si les deux dernières éliminations en huitièmes de finale (Ajax en 2019 et Manchester City en 2020) n’avaient pas encore pris les contours d’une malédiction à ce stade de la compétition, les Merengues avaient à cœur d’infléchir cette tendance. Et de redorer leur blason. En écartant l’Atalanta Bergame (0-1 et 3-1), les joueurs de Zinédine Zidane retrouvent ainsi les quarts de finale de la plus prestigieuse compétition européenne.