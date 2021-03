Ex-carrière /ex-ZAD de Schoppach : deux visions diamétralement opposées

ZAD toujours ou parc d’activités de 3ème génération, le grand écart reste de mise entre deux visions. A Liège, Bruxelles et Louvain, des manifestations ont lieu pour soutenir l’ex-ZAD d’Arlon et sa vision autre de la société. Idélux souhaite désormais aller de l’avant sereinement et dit avoir perçu un message.