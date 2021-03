Le petit moment qui fait du bien: un peu de doute dans un déferlement d’affirmations

Vincent Delerm, Jeanne Cherhal et Albin de la Simone reprennent « Les gens qui doutent » d’Anne Sylvestre. Un moment de simplicité et de partage qui fait du bien.

Malgré les journées qui rallongent et le ciel changeant, la vie reste teintée de couleur covid avec le couvre-feu, le masque, la distanciation, les variants anglais, sud-africain, brésilien du virus, le vaccin qui arrive au compte-gouttes… Pour éviter la déprime, chaque mercredi nous vous proposons quelques minutes de pur plaisir à savourer sur YouTube et autres plateformes. Pour retrouver la pêche quand le moral est en berne.

Que ce soit à la télévision ou sur les réseaux sociaux, l’affirmation et la certitude sont devenues des arguments définitifs au cœur de ce qu’on n’ose plus appeler des débats, tant chacun se contente d’asséner ses vérités sans rien écouter de celles des autres. Et pourtant, qu’y a-t-il de plus incertain que la vérité ? Et de plus indispensable que le doute ?