Jakob Bro, Arve Henriksen, Jorge Rossy Uma Elmo

La musique de Jakob Bro nous fait rêver à des déserts battus par les vents et à des mers étales, à des toundras à perte de vue et à des champs de blés caressés par la brise. Elle nous propulse dans des paysages magnifiques et nous invite à méditer. Les neuf compositions de Bro sont très belles et elles sont magnifiées par une guitare qui distille des sonorités étirées, profondes, légères, par une trompette fragile et envoûtante et par des percussions subtiles, furtives et colorées. Un superbe album à écouter le soir, au coin du feu, quand la neige a blanchi le paysage.