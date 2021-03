Pour l’écrivain allemand Arnold Stadler, on a fait l’impasse sur la dimension existentielle de la mort et du décès dans la lutte contre le coronavirus. Il considère les experts devenus omniprésents comme « les grands prêtres d’une nouvelle religion de la santé, purement terrestre ».

La vision de l’homme toujours en mouvement sur la Terre est un mythe ancestral. Depuis déjà bien longtemps, l’homo viator et le pèlerin en quête de salut ont fait place aux amateurs de trekking et de curiosités touristiques qui cochent, à la manière d’un guide de vie, la liste des « 1.000 lieux à visiter avant de mourir ». Un peu comme si leur vie ne pouvait être accomplie qu’une fois qu’il ne leur restera plus de zones blanches sur leur carte du monde intérieure.