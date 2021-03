Milan-Sanremo: Alaphilippe leader des Deceuninck-Quick Step avec Ballerini et Bennett

Le champion du monde Julian Alaphilippe sera le fer de lance de Deceuninck-Quick.Step lors du Milan-Sanremo, le premier Monument de la saison cycliste, samedi.

Le Français a remporté la grande classique italienne en 2019 et n’a été devancé sur la Via Roma que par Wout van Aert l’année dernière. En 2017, il était déjà monté sur la 3e marche du podium à sa première participation.

La semaine dernière, Alaphilippe a engrangé de la confiance avec une victoire d’étape à Tirreno-Adriatico. « J’aime Milan-Sanremo », a-t-il déclaré dans un communiqué de presse mercredi. « C’est une si belle course et je suis heureux d’y revenir. Le fait de la disputer avec le maillot arc-en-ciel rend la chose encore plus spéciale et excitante. Ma saison a été bonne jusqu’à présent, ma forme physique s’améliore et la confiance est là aussi. Nous avons une équipe forte et motivée et nous espérons être là quand il le faudra. »