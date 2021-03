«L’éthique», de Spinoza, une œuvre inspirante pour Frédéric Lenoir

L ’Ethique est pour moi le plus grand livre de philosophie que j’ai jamais lu. C’est celui qui m’a le plus impacté, éclairé, confirmé dans beaucoup de choses que j’avais comprises de la vie, mais lui le dit de manière beaucoup plus profonde. J’aurais été incapable de le comprendre à vingt ans. Je l’ai découvert à quarante ans, et là j’étais prêt. »

L’extrait choisi par Frédéric Lenoir est la conclusion de L’Ethique, « qui est belle et assez lisible pour le profane ». Car, reconnaît-il, le texte est ardu. « J’ai dû le lire une vingtaine de fois pour le comprendre. Et j’ai écrit un livre sur lui (Le miracle Spinoza) pour cette raison : pour transmettre ce livre à ceux qui n’ont pas fait d’études de philo. »