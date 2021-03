Les Racines élémentaires de Frédéric Lenoir: «Dès l’âge de huit ans, je suppliais mes parents de divorcer»

«Je me suis marié, mais j’ai divorcé assez vite. J’ai fait des thérapies entre mes 25 et mes 40 ans. Ce fut un événement central. Après un divorce et la fin de l’aventure monastique, j’avais des angoisses. La thérapie m’a permis de retrouver confiance en moi et d’avoir une sérénité qui ne m’a plus jamais quitté.» - Celine Nieszawer.