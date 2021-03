Russie: Sergueï Lavrov, l’homme aux deux visages de la diplomatie du Kremlin

Ministre des Affaires étrangères depuis 2004, ce fin diplomate a la carapace dure et sévère. Mais il aime aussi les bons mots et les bonnes bouteilles. Ce jeudi, il mènera ce qu’il aime par-dessus tout : un difficile round de négociations. Sur un sujet qu’il connaît bien : l’Afghanistan.

Portrait

C’est le Janus au service de la politique étrangère du Kremlin. « Sergueï Lavrov, l’homme aux deux visages, peut changer en une minute ! », sourit un homme d’affaires européen à Moscou, habitué des jeux diplomatiques et des complicités humaines du chef de la diplomatie russe depuis dix-sept ans. Souvent sec et cassant, l’indéboulonnable ministre du président Vladimir Poutine est réputé pour son intransigeance et sa sévérité, impressionnant par sa connaissance des dossiers, son talent et son endurance de négociateur dans les discussions marathons.