Le retour du train de nuit entre la Belgique et l’Autriche à nouveau reporté

La compagnie ferroviaire autrichienne ÖBB a lancé début 2020 des connexions ferroviaires entre l’Autriche et la Belgique.

Les trains de nuit entre la Belgique et l’Autriche ne reprendront pas leur service avant fin avril, renseigne la compagnie ferroviaire autrichienne ÖBB sur son site web mercredi. La connexion a été interrompue début novembre en raison de la pandémie de Covid-19.

La compagnie autrichienne avait évoqué une reprise fin mars, mais le prochain « Nightjets » de Vienne vers Bruxelles est désormais prévu pour le 29 avril. Le train effectuera le trajet inverse le lendemain.

La compagnie vise également un redémarrage en avril pour d’autres liaisons de nuit, notamment entre l’Autriche et l’Allemagne, entre la Suisse et l’Allemagne et celles qui relient l’Italie ainsi qu’Amsterdam.

ÖBB avait lancé début 2020 des connexions ferroviaires entre l’Autriche (Vienne et Innsbruck) et la Belgique. La liaison avec Innsbruck (ouest) a entre-temps été abandonnée.