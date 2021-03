«Dans son livre, les propos de Carine Russo résonnent dans notre actualité marquée par les atteintes aux libertés et droits fondamentaux»

Dans un livre publié en 2016 (Quatorze mois, Renaissance du livre), Carine Russo, maman de Melissa, exprime et analyse l’incompréhension et la douleur ressentie à l’annonce de la libération conditionnelle de Michèle Martin (la convocation au TAP de Mons leur est parvenue après la décision du tribunal). « Chacun appréciera sa manière d’accueillir et raisonner ses émotions. Sa conclusion résonne et fait sens dans notre actualité marquée par les atteintes aux libertés et droits fondamentaux », dit l’avocate Patricia van der Smissen.