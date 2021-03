Carte blanche: «Mettre victimes et condamnés sur pied d’égalité dans la procédure pénale devant le TAP»

Dans un livre publié en 2016 (Quatorze mois, Renaissance du livre), Carine Russo, maman de Melissa, exprime et analyse l’incompréhension et la douleur ressentie à l’annonce de la libération conditionnelle de Michèle Martin (la convocation au TAP de Mons leur est parvenue après la décision du tribunal). « Chacun appréciera sa manière d’accueillir et raisonner ses émotions. Sa conclusion résonne et fait sens dans notre actualité marquée par les atteintes aux libertés et droits fondamentaux », dit l’avocate Patricia van der Smissen.

Extrait du livre « Quatorze mois », de Carine Russo

« Outre, la libération de “l’institutrice” (Michèle Martin) et son accueil, il y a peu, par un ex-magistrat en sa propre demeure, la banalisation, par vagues successives et continues, s’est exprimée à tant de reprises tout au long de ces années d’après la Marche blanche, qu’elle demanderait autant d’années pour en parler et la dénoncer qu’elle en a mis pour tout noyer. (…) De nouvelles questions s’ouvrent à moi. Des questions auxquelles je n’ai jamais voulu penser auparavant. Celle des peines, notamment. Je ne m’étais jusqu’à ce jour aucunement préoccupée du sort des trois condamnés du procès d’Arlon. Les sanctions, les condamnations, les peines d’emprisonnement et leur durée ne m’avaient pas intéressée. A mes yeux, le mal était fait, irréparable. Mon seul espoir avait été de connaître la vérité. Or, cet espoir fut définitivement enterré en 2003, lors de la dernière chambre du conseil qui avait clôturé l’enquête (…) Il faut que je comprenne ce qu’il m’arrive aujourd’hui. Comprendre pourquoi je me sens si mal, brutalisée, violentée, humiliée par cette décision du Tribunal d’Application des Peines. Les peines, la peine. Mais de quoi parle-t-on, finalement, lorsqu’on prononce ce mot ? Peine. Peine incompressible. Le mot « peine » signifie deux choses : une sanction ou une affliction. Notre peine à nous, est effectivement incompressible, ma mémoire est incompressible. Je cherche désespérément un horizon vers lequel prendre le large mais aucune île ne peut accueillir ma pesanteur, le poids de ma mémoire. Je suis inconsolable. Et l’on ne cesse de me cadrer, me brider, me raisonner pour que je reste coite. (…) Mais quelque chose continue de hurler en moi : je ne veux pas accepter l’injuste. Je ne peux pas. Je ne veux pas que l’on me tire vers l’oubli soporifique. Je ne veux pas vivre dans un monde insensé… Je ne veux surtout rien pardonner. Peut-être qu’une (sanction) incompressible devrait être appliquée aux crimes dont les conséquences produisent une peine (affliction) incompressible ? Et pourtant, ne pas généraliser. Il existe des gens également brisés d’avoir tué, brisés par la conscience après-coup de leur acte, des gens qui s’en veulent, des gens qui n’en dorment plus, des gens qui cherchent l’issue, un moyen de réparer l’irréparable. Il existe des gens qui ont tué et sont condamnés à une peine (sanction) tout autant qu’à une peine (affliction). Ceux-là prennent une double peine. Je crois qu’on peut les aider. Mais avec cette femme, nous ne sommes pas dans un tel cas de figure. Celle-là, à aucun moment, n’a conçu de peine pour nos enfants.

Cette tonitruante annonce de la libération de cette femme, co-responsable de la mort de ma fille, a provoqué en moi un choc d’une ampleur inattendue. Comme une nouvelle claque que l’on n’attendait plus, une violence morale supplémentaire. Ainsi, autant d’années plus tard, autant d’années après cette farce méprisable, ce spectacle lamentable, cet ultime mensonge que représenta pour nous la tenue de ce procès, l’institution judiciaire frappait encore. Car c’était bien d’elle à nouveau que dépendait cette cinglante décision de faire libérer Michèle Martin. Peu de temps auparavant, j’avais lu le petit ouvrage de Nicole Malinconi, cette excellente auteure belge, qui avait consacré du temps et des pages à tenter de comprendre cette femme en la rencontrant (1). Nulle part, à aucun moment, le moindre regret, la moindre pensée d’affliction pour les enfants. Elle et rien qu’elle. Elle, le centre du monde. Elle, la souffrante. Elle, la malheureuse. Elle, la plaignante, la victime. L’auteure elle-même n’en revenait pas. L’évidence était là : cette femme était incapable de regret, incapable donc de s’amender d’une manière ou d’une autre. Mais la justice a cru bon de décider, en dépit de son passé de récidiviste, de son égoïsme, de ses manipulations et mensonges, tout au long de l’enquête, et du genre de crime dont elle était capable, de lui donner une troisième chance… Au grand mépris de toutes les victimes des actes de cette femme. La justice, en fait, a récidivé, menti, manipulé de la même manière que cette femme ou son époux, de la même manière que les plus irrécupérables des criminels. Par cette décision, la Justice termine de banaliser l’atroce. Car ce qu’ont vécu Julie et Mélissa porte bien le nom d’atrocité. A mes yeux, il ne s’agit pas moins que d’un crime contre l’enfance, un crime contre l’humanité. (…)

(…) Je pose la question : en quoi l’expression de l’émotion face à la cruauté du monde serait-elle à ce point répréhensible ? Émotion signifie-t-il nécessairement réaction intempestive, violente, vengeresse, hasardeuse ? L’émotion face à certains crimes contre l’humanité n’a-t-elle pas justement participé à ce qui nous rend humain, au principe d’humanité ? La dignité des 350.000 marcheurs à Bruxelles, suite aux découvertes des corps des enfants, n’en a-t-elle pas été une édifiante démonstration ? N’est-ce pas l’émotion qui nous a incités à refuser ces plaies que sont le racisme, l’antisémitisme, l’homophobie ? Qui nous a portés à lutter sans répit pour l’égalité des droits homme-femme, la liberté d’expression, les droits de l’Homme et les droits de l’enfant ? L’émotion qui met en marche – suivie certes de la raison qui la transmue en actes positifs – n’est-elle pas indispensable à l’humanité ? (…) Aujourd’hui je me pose la question : l’impératif de la raison n’est-il pas devenu prétexte, alibi d’un pouvoir qui, se déclarant seul dépositaire de toute la raison du monde, ne veut finalement rien changer ? Il me semble à moi qu’au nom de la Raison, au nom de la Démocratie, au nom de la Paix, au nom de la Justice, au nom du Progrès, au nom de la Croissance et même au nom des Lumières et des Droits de l’Homme, on nous demande aujourd’hui d’accepter trop de choses insensées. (…) Le temps est aux voleurs, y compris aux voleurs de mots. Je crois qu’il faut y être attentif si justement on veut les sauvegarder, en sauvegarder le véritable sens »