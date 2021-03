Production du vaccin russe: une entreprise wallonne approchée

Le vaccin russe Spoutnik V pourrait-il être bientôt produit en Wallonie ? C’est de l’ordre du possible. On le sait, les Russes sont à la recherche de producteurs en Europe. Lundi, le Fonds souverain russe (RDIF) a annoncé que des accords de production du vaccin Spoutnik V avaient été trouvés « avec des sociétés d’Italie, d’Espagne, de France et d’Allemagne », dans l’attente de son homologation dans l’Union européenne. Un premier accord de production a déjà été annoncé en Italie avec l’entreprise italo-suisse Adienne et, en Allemagne, des négociations sont en cours avec le laboratoire IDT Biologika. Il nous revient que dans leur quête, les Russes ont aussi approché une entreprise wallonne. Il s’agit de la biotech Univercells qui construit actuellement à Jumet (Charleroi) une unité de production dédiée aux vaccins covid de 1.000 m2, basée sur la technologie des vecteurs viraux. Celle-ci devrait être opérationnelle en juillet prochain.