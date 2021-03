Selim Amallah encense les fans liégeois: «Comment ne pas aimer les supporters du Standard?» (vidéos)

Chaque semaine, Malik Korati débriefe l’actualité du Standard de Liège en compagnie d’un invité dans son émission « Le Talk RSCL », diffusée en direct sur Facebook et sur Youtube. Ce mardi, c’est Selim Amallah qui s’est prêté au jeu.

Comme il en a pris l’habitude depuis quelques mois désormais, Selim Amallah s’est montré décisif lors de la demi-finale de Coupe de Belgique entre le Standard et Eupen. D’une belle frappe du pied gauche, le médian a propulsé les Rouches en finale de la compétition.

Ce but, importantissime pour les Liégeois, est la onzième réalisation de l’ex-Hurlu cette saison, toutes compétitions confondues. Une très belle statistique, qui permet à Selim Amallah d’être le meilleur buteur du Standard, loin devant Maxime Lestienne et Michel-Ange Balikwisha, qui complètent le podium (six buts chacun).