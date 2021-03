Réseaux d’agences: ERA devient le nº1

Avec plus de 9.000 transactions réalisées, dont 5.500 ventes et 3.500 locations, ERA a réalisé une belle croissance. Le montant total des ventes enregistrées par les 105 agences réparties dans toute la Belgique se chiffre à 1,45 milliard d’euros. Ce résultat propulse ERA à la tête du marché en Belgique en termes de transactions et de chiffre d’affaires.

Dirigé depuis deux ans par un nouveau CEO en la personne de Johan Krijgsman, ERA fête cette année ses 26 ans. Le réseau comporte près de 500 collaborateurs dont 106 engagés en 2020, année marquée, on le sait, par la pandémie de coronavirus et deux confinements.

Comme la concurrence, ERA a profité de la reprise en fanfare du marché immobilier à la mi-mai 2020, période où les agences ont pu rouvrir leurs portes après deux mois de fermeture totale. Une période qui s’est prolongée pendant plusieurs mois avant de connaître un léger fléchissement en fin d’année.