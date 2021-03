Une nouvelle formule pour les surélévations

Construire un ou deux étages sur un immeuble permet de créer des logements en ville, où les espaces constructibles se font rares. Cela contribue aussi au « stop au béton », l’arrêt de l’artificialisation des terres à tous crins. Autres avantages : le partage des frais de copropriété sur davantage de personnes ou encore une plus-value potentielle pour l’immeuble. Assez séduisant, tout cela.

Cela explique pourquoi l’une ou l’autre entreprise tente d’investir ce segment du marché de la construction. Parmi elles, une PME de Louvain-la-Neuve, Bhaluu Construction (prononcez « balou », qui signifie « ours » en Indi). Active jusqu’ici dans les logements, les maisons et les bureaux, elle présente la particularité d’avoir inventé et fait breveter un système constructif innovant. L’an passé, celui-ci a reçu le label « solution efficace » de la fondation Solar impulse.