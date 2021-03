Un nouveau CEO pour Equilis France

Après 25 ans passés chez Bouygues Immobilier où il exerçait la fonction de directeur-général adjoint, Laurent Tirot a été engagé par Equilis pour diriger sa filiale française créée en 2016. Laurent Tirot aura pour mission d’accélérer le développement de l’activité dans la région Paca, où Equilis est déjà très actif, mais aussi en Ile-de-France, en région bordelaise/Bassin d’Arcachon et en région lyonnaise/Pays de Gex. Il s’appuiera sur la structure déjà mise en place à Sophia Antipolis, un bureau créé à Paris et deux implantations à Bordeaux et Lyon. Un plan de recrutement doit venir étoffer l’équipe Ile-de-France. Le Français vise une activité multipliée par trois d’ici quatre ans.