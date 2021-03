Logement social: du neuf à Evere

Un nouveau projet de logements sociaux a vu le jour au coin de la rue Fernand Léger dans la commune bruxelloise d’Evere. L’ensemble de deux bâtiments bas est réparti autour d’une allée verte. Gérés par la SISP Everecity, ces bâtiments comportent 26 logements et un local communautaire. Axé autour de la mixité intergénérationnelle, le projet comprend 14 logements 1 chambre pour les aînés au rez-de-chaussée, et 4 appartements 2 chambres, 3 appartements 3 chambres et 5 à 4 chambres aux étages.