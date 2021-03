GSK: La FGTB Chimie a suspendu ses actions dans l'attente d'un conseil d'entreprise

La FGTB Chimie, qui menaçait d'entreprendre des actions chez GlaxoSmithKline (GSK) à Wavre et Rixensart, a rencontré la direction mercredi. Les syndicats ont déposé un préavis de grève et sont inquiets à propos de l'emploi dans les implantations belges du groupe, suite aux intentions de la direction de délocaliser certaines activités. La direction, elle, déplorait que la FGTB ne prenne plus part aux conseils d'entreprises et aux comités pour la prévention et la protection au travail (CCPT). Mais le dialogue est renoué et la FGTB a suspendu ses actions jusqu'à l'organisation, rapide, d'un nouveau conseil d'entreprise auquel elle participera.