L’enveloppe wallonne de 22 millions d’euros pour les clubs sportifs sera une subvention

Cette enveloppe ne sera pas un prêt, ont précisé les ministres régionaux Christophe Collignon et Jean-Luc Crucke.

L’enveloppe de 22 millions d’euros pour les clubs sportifs wallons n’est pas un prêt mais un subside, conditionné au fait que les clubs s’engagent à ne pas augmenter leurs cotisations et que les communes bénéficiaires ne revoient pas les loyers à la hausse quand elles sont propriétaires des infrastructures sportives, ont précisé les ministres régionaux Christophe Collignon (Pouvoirs locaux) et Jean-Luc Crucke (Infrastructures sportives), interrogés mercredi, en séance plénière du parlement wallon, par les députés René Collin (cdH) et Eddy Fontaine (PS).

Mardi, les autorités régionales ont annoncé se préparer à débloquer une enveloppe globale de 22 millions d’euros à destination des communes afin de pérenniser l’activité des clubs sportifs wallons, confrontés aux conséquences de la crise sanitaire.