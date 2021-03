Faille de sécurité Microsoft Exchange: plus de 400 systèmes informatiques belges infiltrés

Microsoft a annoncé début mars avoir identifié une faille de sécurité dans Exchange, qui permettrait aux cybercriminels d'accéder à l'ensemble du réseau d'une entreprise ou d'une organisation. Des mises à jour permettent de corriger le problème, mais les utilisateurs doivent les installer eux-mêmes.

"À partir des listes de serveurs vulnérables, nous avons pu détecter plus de 400 systèmes où une forme d'intrusion s'est produite. Cela signifie que des parties malveillantes ont pénétré dans ces systèmes et attendent maintenant de passer à l'action", précise le Centre pour la cybersecurité Belgique, qui craint que des organisations et des entreprises soient victimes de ransomware (rançongiciel) ou que des données soient volées dans les jours et les semaines à venir.

Beaucoup de serveurs vulnérables ont été mis à jour, mais plus de 1.000 systèmes sont encore vulnérables, selon le centre.