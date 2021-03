Philippe Gilbert: «Pour Milan-Sanremo, je m’accorde une seule étoile»

Lucide, bien que l’obsession d’un bouquet sur la Primavera persiste dans son esprit, l’Ardennais connaît et mesure la forme exceptionnelle de ses concurrents, dont il n’est plus utile de rappeler les noms. Néanmoins, il aborde avec plaisir et même une certaine forme de nervosité la course qui manque à son palmarès.