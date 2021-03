Liège et Arlon, où se concentre la pauvreté

Le sans-abrisme et l’absence de chez-soi ont désormais une image plus concrète dans les villes de Liège et d’Arlon. Loin du phénomène des personnes qui mendient avec leur chien, la Fondation Roi Baudouin a subventionné une étude qui pousse le phénomène jusqu’à l’hébergement d’urgence ou en institution, voire en tente ou dans un garage, mais aussi chez des parents ou des amis. 500 personnes ont ainsi été dénombrées à Liège, tandis que 218 autres ont été identifiées dans la cité gallo-romaine. Des chiffres sans doute sous-estimés parce que, à Liège, on s’est concentré davantage sur les institutions, tandis qu’à Arlon, l’hébergement d’urgence était fermé pour cause de covid.