Décès du chef d’orchestre James Levine

James Levine est mort de « causes naturelles » le 9 mars en Californie. Il aura dirigé l’orchestre du Met plus de 2.550 fois.

Le chef d’orchestre James Levine est décédé à 77 ans, trois ans après un scandale d’abus sexuels qui avait mis fin à sa carrière, après quarante ans à la direction musicale du Metropolitan Opera de New York.

James Levine est mort de « causes naturelles » le 9 mars à Palm Springs (Californie), a indiqué mercredi à l’AFP, sans plus de précision, son médecin de longue date, Len Horovitz, confirmant une information du New York Times.

Nommé directeur musical du Metropolitan Opera en 1976, le natif de Cincinnati aura transformé l’institution, au point de l’inscrire parmi les grands opéras du monde alors qu’elle était déconsidérée jusqu’ici.

Tout en faisant honneur aux classiques du répertoire, il a fait entrer au programme des oeuvres contemporaines, qui n’avaient pas droit de cité, ainsi que des compositeurs délaissés.