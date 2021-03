Prisons: 150 détenus positifs mais peut-être plus...

Tels sont les chiffres communiqués ce mercredi par le ministre de la Justice Vincent Van Quickenborne en commission parlementaire. Actuellement, ils sont encore 150 a être positifs alors que 54 membres du personnel pénitentiaire étaient en quarantaine en date du 7 mars et 860 employés en congé de maladie. Le ministre a rappelé que tout est fait pour dépister et isoler au maximum dans tous les établissements pénitentiaires du pays et que les fermetures d’ailes ou de prisons ne se décident qu’en extrême nécessité. C’est le cas actuellement dans les ailes A, B et E ainsi qu’une partie de l’aile D qui sont confinées à la prison de Saint-Gilles, selon l’Observatoire international des prisons. « La prison n’est même plus gérée », affirme l’organisation, « des détenus positifs au covid sont laissés en cellule avec des détenus négatifs. » Les détenus seraient privés de visites, de préau, d’activités ou encore de douches. Enfin, selon l’administration pénitentiaire, la prison d’Hasselt comptait ce mercredi 120 détenus infectés.