Bonne nouvelle pour le Standard: la valeur de l’effectif liégeois a fortement augmenté ces dernières semaines!

Régulièrement, le site Transfermarkt, référence dans le milieu du ballon rond, étudie les valeurs marchandes des joueurs à travers le monde. Afin de déterminer la somme qui correspond le plus à la qualité d’un joueur, de nombreux éléments sont pris en compte : prestations sur le terrain, âge, statut dans le club, expérience internationale, durée et valeur du contrat, tendances actuelles du marché… Ces résultats, souvent mis à jour, permettent de suivre l’évolution de chaque joueur.

Le dernier rapport en date du site Transfermarkt concerne les clubs de Pro League, et il a été publié ce mercredi. Les récentes prestations des joueurs évoluant dans un club belge ont été passées au crible, et ce rapport comporte pas mal de surprises.

Le plus gros changement concerne le nom du joueur avec la plus grande valeur marchande en Belgique. Auparavant, l’élément le plus cher du royaume s’appelait Charles De Ketelaere. Mais le Brugeois a vu sa valeur stagner à 16 millions d’euros. Il a donc été dépassé par l’un de ses coéquipiers : Noa Lang. Le Néerlandais a fait un bond dans ce classement, voyant sa valeur passer de 8 à 20 millions ! Une hausse qui n’étonnera cependant pas les observateurs de notre championnat, tant le joueur de 21 ans domine actuellement ses adversaires. Mais cela montre bien le véritable hold-up réalisé par les dirigeants brugeois lorsqu’ils ont levé son option d’achat de 6 millions d’euros, il y a quelques semaines à peine…