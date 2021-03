Thomas Meunier, pris pour cible après la nouvelle blessure d’Eden Hazard, verrouille ses réseaux sociaux

Le calvaire se poursuit pour Eden Hazard, qui devra plus que probablement passer une nouvelle fois par la case opération. Ses déboires ont commencé il y a plus d’un, le 26 novembre 2019 plus exactement lors d’un match opposant le Real Madrid au PSG. Le Diable rouge est alors sorti sur blessure après un gros contact avec Thomas Meunier. Si Hazard a déjà eu l’occasion de dire qu’il n’en voulait pas à son compatriote, nombreux sont les supporters qui ne semblent pas vouloir tourner la page un an et demi plus tard…