Dominic Thiem a le blues du Grand Chelem

En 2021, Dominic Thiem a été battu par de bons joueurs comme Matteo Berrettini (10e) à l’ATP Cup, Grigor Dimitrov (21e) à l’Open d’Australie ou Roberto Bautista Agut (13e), la semaine dernière à Doha. Sur les courts rapides de Dubaï, c’est le Sud-Africain Lloyd Harris (protégé d’un certain Xavier Malisse) qui est venu le cueillir à froid. Des adversaires qu’un cador de son calibre (4e mondial) se doit de vaincre pour aller loin dans les tournois, voire les remporter. Mais depuis son succès à New York (pour rappel, on attendait un nouveau vainqueur en Grand Chelem depuis Cilic à l’US Open 2014), l’Autrichien a visiblement du mal à retrouver son meilleur niveau, et il ne s’en cache pas. Cela fait aujourd’hui 186 jours qu’il n’a plus soulevé un trophée, une durée anormalement longue pour un premier vainqueur en Grand Chelem (seul l’infortuné Del Potro a fait pire, depuis 2003 !). On peut parler d’un coup de blues, post « Major ».