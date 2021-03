Assises de Bruges: 30 ans et 24 ans de prison pour les amants diaboliques

Pas de miracle pour le couple diabolique. Ce mercredi, après une dizaine de jours de procès, la cour d’assises de Flandre-Occidentale a condamné Jean-Claude Lacote et Hilde Van Acker à respectivement 30 et 24 ans de prison pour l’assassinat de Marcus Mitchell. Le corps sans vie de ce Britannique de 44 ans avait été retrouvé par des enfants dans les dunes du Coq avec deux balles dans la tête le 28 mai 1996. Dès le début de l’enquête, l’épouse de la victime a déclaré aux policiers que depuis plusieurs mois son mari, homme d’affaires, était fréquemment en contact avec un certain « John » et sa femme Hilde. Des informations qui ont permis d’identifier Lacote et Van Acker qui ont été arrêtés le 2 juin à l’aéroport de Charleroi alors qu’ils s’apprêtaient à prendre la poudre d’escampette à bord de leur petit avion personnel.