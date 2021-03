La Coupe de l’America est bien en Nouvelle-Zélande

Ils y ont cru, les Italiens. Et ils ont eu raison de le faire. Car dans la foulée d’une Prada Cup au cours de laquelle ils s’étaient joués des Américains et des Anglais, ils se sont présentés sans complexe à des Néo-Zélandais bien décidés à faire valoir leur statut de grandissimes favoris dans la défense de la Coupe de l’America qu’ils avaient arrachée aux Américains il y a 4 ans aux Bermudes. Au terme des trois premiers jours de course, les deux équipes étaient dos à dos (3-3). « A vrai dire, ils nous ont pris par surprise », confirme Grant Dalton, terreur du Team New-Zealand. « Alors on a pris le temps d’analyser leur bateau, et de voir ce que l’on devait faire pour les contrer. Ça a fini par porter ses fruits, mais soyons de bon compte : nous avons eu affaire à des adversaires très costauds ! »