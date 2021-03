Affaire Mawda: réquisitoire revu à la baisse pour le principal prévenu

Le fait d’avoir scindé le dossier de la mort de Mawda pose des problèmes qu’une réouverture des débats, ce mercredi à Liège, a tenté de résorber. Le parquet fédéral ne demande plus quatre ans, mais bien deux ans à l’encontre du principal prévenu. Il y aura un second procès montois, puisqu’il y a appel pour l’autre prévenu et le policier.

Le tribunal correctionnel de Liège a accédé à la demande de la défense et a rouvert les débats, ce mercredi, dans le volet liégeois du procès Mawda, tuée sur la E42, la nuit du 16 au 17 mai 2018, alors qu’elle circulait avec ses parents et une bonne vingtaine de migrants espérant rejoindre l’Angleterre.

Pour rappel, la course-poursuite et le tir mortel du policier ont été jugés au tribunal correctionnel de Mons et le volet relatif à la traite des êtres humains est examiné à Liège parce qu’initialement, un garagiste de Sclessin ayant transformé la camionnette était suspecté. À Mons, Jargew, 28 ans, a écopé de quatre ans de prison pour entrave méchante à la circulation ayant entraîné la mort de la petite fille, et ce jugement est définitif. Le policier ayant écopé d’un an de prison avec sursis pour homicide involontaire a quant à lui interjeté appel, ce qui annonce un second procès montois, et le parquet a fait de même pour Rasol, 27 ans, qui avait été acquitté.