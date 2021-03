USA: Morgan Stanley va rendre le bitcoin accessible à ses clients les plus riches

Cette décision marque une étape supplémentaire dans la quête de reconnaissance institutionnelle de la cryptomonnaie, dont le cours ne cesse d'affoler les compteurs.

Le bitcoin a en effet atteint samedi dernier un plus haut historique à plus de 61.000 dollars et a vu son prix s'envoler de plus de 900% en un an.

Selon CNBC, qui cite un document interne de la banque, Morgan Stanley va autoriser l'accès au bitcoin pour ses clients détenant au moins 2 millions de dollars d'actifs au sein de l'institution.

Les sociétés d'investissement doivent pour leur part se prévaloir d'un minimum de 5 millions de dollars.

Les comptes doivent avoir été ouverts depuis au moins six mois et les investissements en bitcoin seront limités à 2,5% de leur valeur totale.

Les premières transactions devraient être autorisées dès le mois prochain.