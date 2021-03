Les NFT, quand la technologie fout les jetons

Au tour d’Elon Musk. Ce mardi, le multimilliardaire patron de Tesla a mis en vente un morceau de musique électronique de sa composition en vente sur Valuables. Aux enchères, celui-ci a finalement été valorisé à plus d’un million de dollars. « I’m selling this song about NFTs as an NFT », avait tweeté Elon Musk. Un nouvel exemple, un de plus, de l’emballement autour de cette technologie, après la vente par l’artiste Beeples d’une image numérique pour 69 millions de dollars. Après aussi la vente par Chris Torres de son « gif » Nyan Cat, après celle de Jack Dorsey, le patron de Twitter, qui a commercialisé son premier tweet. Après aussi que le groupe américain Kings of Leon a publié son album sous forme de NFT.