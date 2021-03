À peine retrouvé, l’équilibre est déjà chamboulé au Sporting de Charleroi

Alors que le Sporting avait entamé une nouvelle marche en avant depuis son passage à trois (ou cinq) derrière avec notamment ce point arraché contre Bruges vendredi, les six cas de Covid détectés au sein du groupe de joueurs – en plus de ceux de la quasi-entièreté du staff – remettent déjà tout en question. Tous les secteurs sont impactés et le duo Mario Notaro (conseiller sportif) – Philippe Simonin (préparateur physique), qui a repris les commandes du groupe, va devoir trouver la bonne formule pour le match – capital dans la course au Top 8 – de samedi au Beerschot. À moins que les tests effectués ce mercredi ne révèlent de nouveaux cas, lesquels permettraient au club carolo de solliciter le report de la rencontre…

1 Une défense privée de Vranjes et Kayembe