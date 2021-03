Francky Dury : «Même Vincent Kompany n’est pas intouchable»

Le contraste est saisissant entre le coach classé 17e après 10 matches et le coach qui s’apprête à négocier le déplacement de ce week-end à Anderlecht avec l’espoir mathématique de pouvoir encore s’immiscer dans le Top 4 en fin de saison régulière.

Francky Dury, le doyen des entraîneurs en activité avait disparu de la circulation. Pourquoi cet effacement?

Si je me suis fait discret en dehors de mes obligations pour les premières impressions télévisées d’après-match, je ne me suis pas non plus roulé en boule comme un hérisson. Mais il est vrai que le début de saison compliqué de mon équipe m’a plutôt poussé à me tourner vers mon vestiaire que vers le monde extérieur. Un resserrement autour du groupe, et du groupe lui-même, était indispensable pour enrayer la spirale négative.