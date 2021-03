Le «certificat vert» européen oppose voyageurs et consommateurs

Le secteur aérien se réjouit des facilités apportées par un certificat sanitaire. Test Achats s’en méfie et demande prudence et adaptations.

Les prochaines vacances s’affichent dans une quinzaine de jours. Sauf que le gouvernement belge a clamé haut et fort l’interdiction de sortir du pays pour des voyages non essentiels jusqu’au 17 avril et la fin de ces vacances de Pâques/Printemps. Pour le secteur du tourisme, c’est encore une occasion ratée de plus de pouvoir reprendre les activités, malgré l’énorme attente de voyages que les sondages confirment (lire ci-dessous). Par contre, il célèbre la proposition de la Commission européenne d’instaurer, d’ici l’été, un « certificat vert » européen qui faciliterait les formalités de voyage en Europe en y regroupant les informations sur les tests, vaccinations ou guérison de leur porteur. Une option qui simplifierait les procédures pour les États, les compagnies aériennes, les aéroports, les professionnels du tourisme mais aussi pour les voyageurs. Test Achats, l’association de défense des consommateurs, reste pourtant très critique face à cette perspective.