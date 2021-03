Philippe Destatte: «Pour une Belgique à quatre, un grand deal Nord-Sud»

Eux y croient… En route vers « une Belgique composée de quatre entités équipollentes : la Flandre, la Wallonie, Bruxelles et l’OstBelgien », pour « une simplification du schéma institutionnel actuel, largement inefficace et incompréhensible pour beaucoup trop de citoyens ».

Signé Jacques Brassinne de La Buissière, politologue, militant wallon, ancien chef de Cabinet de Jean Gol, et président de l’Institut Jules Destrée, qui préface ainsi l’ouvrage Le confédéralisme, spectre institutionnel, publié par Philippe Destatte, le directeur général du centre de recherche et d’histoire logé à Namur, trésor d’archives wallonnes, incontournable « think tank » politico-institutionnel. Or donc, entre la volonté d’en finir avec une Belgique fédérale un peu de papa et trop usine à gaz, et l’intuition d’une septième réforme de l’Etat (la sixième remonte à fin 2011, sous Elio Di Rupo), Philippe Destatte propose et bouscule.