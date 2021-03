Coronavirus: la hausse des cas et des mises en quarantaine dans les écoles continue

Durant la semaine du 8 au 14 mars 2021, 1.906 cas de Covid-19 à l’école (+630 par rapport à la semaine précédente) ont été signalés aux équipes de promotion de santé à l’école (PSE), dont 1.360 pour les 900.000 élèves de l’enseignement fondamental et secondaire en Fédération Wallonie-Bruxelles, soit 0,1 % des élèves, indique mercredi l’Office national de l’enfance (ONE).

L’augmentation du nombre de cas a été la plus marquée en maternelle avec 153 cas (31 la première semaine et 62 la deuxième), et en primaire avec 704 cas (343 la première semaine et 427 la deuxième).

Les incidences de nouveaux cas calculées sur les 14 jours sont de 321 pour 100.000 en primaire et de 241 en secondaire, précise l’ONE. L’incidence actuelle en population générale belge est de 323,6 selon le site de Sciensano.