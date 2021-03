Hendrik Vuye: «Réforme de l’Etat? Il ne se passera rien, c’est la cacophonie»

On ne la lui fait pas… Professeur de droit constitutionnel à l’Université de Namur, ancien député N-VA, militant de la cause flamande, Hendrik Vuye « n’attend pas grand-chose » d’ici à 2024 en termes de réforme de l’Etat, sinon, dit-il, « une certaine cacophonie ». Les articles ouverts à révision ? La plate-forme citoyenne ? Circulez. Il ramasse : « A côté du projet de consultation des citoyens, Chambre et Sénat réfléchissent eux aussi à la réforme de l’Etat, un groupe de travail au sein du parlement flamand également… Cette multiplication des démarches, c’est la meilleure manière d’avoir des positions différentes et contradictoires ».