Réforme de l’Etat: le top départ est imminent, avec des citoyens

Le gouvernement fédéral s’apprête à lancer le chantier de révision de la Constitution. Au menu, cinq premiers articles à réviser et des commissions mixtes qui intégreront des citoyens tirés au sort.

Annelies Verlinden (CD&V), ministre de l’Intérieur et en charge des Réformes institutionnelles. - Hatim Kaghat / Le Soir

La septième réforme de l’Etat, l’un des sujets (hors Covid) les plus sensibles de cette coalition est sur les fonts baptismaux. Elle devrait être officiellement lancée début avril. Le Conseil des ministres approuvera alors une proposition de liste de cinq articles à réviser (lire ci-contre) et lancera un processus de consultation des citoyens, une première dans l’histoire du pays s’agissant de la réforme de l’Etat. Selon les premiers éléments qui nous ont été confirmés ici et là, ou ont été dévoilés par bribes aux parlementaires, le processus démarrera par une plateforme en ligne, où les citoyens pourront poser les questions essentielles, comme celle de savoir (c’est un exemple théorique à ce stade) s’il faut refédéraliser les soins de santé, les régionaliser ou entamer une réflexion à ce sujet.