La Région wallonne veut verdir ses bâtiments

La Wallonie développe une stratégie immobilière pour réduire et moderniser ses implantations. Au passage, elle veut végétaliser les bâtiments et ses abords. Un premier exemple à Namur.

De l’herbe sur les toitures, des plantes grimpantes sur les façades, des espaces verts et des arbres plutôt que des parkings bitumés. Et pourquoi pas des fleurs, des fruits et des légumes à hauteur des fenêtres ? La Wallonie a décidé de s’engager sur la voie de la végétalisation des bâtiments publics qui abritent ses fonctionnaires, ses ministères et ses cabinets, sans oublier les crèches ou les salles de sport.

Le parlement a voté une résolution unanimement en ce sens ce mercredi. L’administration et le gouvernement sont priés de passer à l’acte : le parc immobilier régional doit se « verduriser » pour ramener la nature en ville et pour donner l’exemple aux investisseurs privés.