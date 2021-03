Ramené sous la lumière par Mbaye Leye, Mehdi Carcela est déjà rentré dans le rang au Standard...

Mais pourquoi donc la direction du Standard, son président Bruno Venanzi en tête, a-t-elle insisté pour offrir un nouveau contrat à Mehdi Carcela, qui arrivait en fin de bail en bord de Meuse et était appelé à tenter de décrocher, en Chine ou dans un pays du Golfe, un dernier engagement rémunérateur ? Ceux qui se posent aujourd’hui la question et évoquent une décision irréfléchie sont sans doute les mêmes qui, lors de la gouvernance de Philippe Montanier, avaient vilipendé le technicien français parce qu’il dédaignait l’enfant de Sclessin et lui ménageait sa confiance avec parcimonie. Et qui dans la foulée avaient applaudi l’esprit d’ouverture de Mbaye Leye qui avait affirmé, peu après son intronisation comme T1, vouloir replacer le médian belgo-marocain sur la carte du football belge en l’invitant à porter le brassard de capitaine et assumer d’autres d’importantes responsabilités, celles notamment de « sortir le Standard de cette situation compliquée ».